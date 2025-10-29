Швыдкой: безопасность суверенитета страны во многом зависит от развития культуры

В современном мире нет ни одной страны-диктатора, и никто не может доминировать и требовать от других следовать своим интересам, отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Защита суверенитета государства во многом определяется развитием культуры, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во время открытия пленарного заседания Постоянного комитета Азиатской парламентской Ассамблеи по культуре и социальным вопросам, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие проходит в Доме союзов.

"Для каждой из ваших стран национальная идентичность равняется национальному суверенитету. <…> Мы живем в условиях сложной международной обстановки, и многие страны сталкиваются с серьезными вызовами. Мы все хотим, чтобы на международном уровне была выработана стратегия безопасности для каждой из наших стран. Культура играет в этом процессе значимую роль. Ведь в конечном счете именно культура и религия - это своего рода закон, который определяет, что можно и нельзя делать для того, чтобы сохранять мир", - обратился к собравшимся он.

По его словам, этот вопрос является предметом озабоченности и для России. Швыдкой подчеркнул, что национальный суверенитет без развития и сохранения национальной культуры и традиций невозможен. "Если мы хотим оставить след в мире, то нам необходимо заботиться о том фундаменте, на котором стоят наши народы, и о сохранении духовно-нравственных ценностей. Эти ценности включают право на жизнь, права человека, право на свободу высказывания. Они также определяют органическую жизнь наших обществ, сложившуюся на протяжении тысячелетий", - добавил он.

В заключение он подчеркнул, что в современном мире нет ни одной страны-диктатора, и никто не может доминировать и требовать от других следовать своим интересам.