"Роскино" представит российские фильмы в Дубае

Организация привезет на Dubai International Content Market более 100 проектов, среди которых "Первый на Олимпе", "Красный шелк", "Горыныч", "Конец славы", "Группа крови", "В потоке трех стихий" и "Каждый мечтает о собаке"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Роскино" представит национальный стенд России на международном рынке контента Dubai International Content Market (DICM), который пройдет с 4 по 5 ноября в Дубае. Российская экспозиция станет крупнейшей на площадке, сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

"4-5 ноября 2025 года в Дубае пройдет международный рынок контента Dubai International Content Market (DICM). Объединенный российский стенд станет самым масштабным на кинорынке. На нем будут представлены более 100 проектов от 20 компаний, отражающих все многообразие современного российского кино", - говорится в сообщении.

В блоке игрового кино будут представлены картины разных жанров: спортивная биография "Первый на Олимпе", шпионский детектив "Красный шелк", приключенческое фэнтези "Горыныч", комедия "Конец славы", "Группа крови", спортивная драма "В потоке трех стихий" и семейное приключение "Каждый мечтает о собаке".

В разделе анимации будут представлены детские мультсериалы "Умка", "Шушумагия", "Супергерои.ру", "Кошечки-собачки", "Цветняшки! Приключения продолжаются", "Супер Мяу", "Капитаны будущего", а также полнометражный проект "Альмандар". Кроме того, на кинорынке будут продемонстрированы сериалы и документальные проекты, в числе которых детектив-триллер "Страх над Невой" и документальный фильм "Император без империи. Трон на штыках".

"Роскино" участвует в DICM с 2021 года, представляя отечественную индустрию аудиовизуального контента. Ежегодное участие на кинорынке региона MENA показывает международный спрос на контент из России.