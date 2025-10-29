ТАСС выпустил спецпроект о кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

Проект рассказывает о новой евразийской кинопремии и ее главной награде

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ТАСС представил спецпроект, посвященный Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Проект, опубликованный на сайте информационного агентства, посвящен новой инициативе Евразийской академии кинематографических искусств, а также главной награде - бриллиантовой бабочке.

Читайте также

Всё об Открытой Евразийской кинопремии

Эксклюзивно для ТАСС Никита Михалков рассказал о качестве сегодняшней кинопремии "Оскар", появлении новой евразийской кинонаграды и критериях отбора фильмов. Он также поделился мнением о создании Евразийской академии кинематографических искусств и идеями по развитию киноиндустрии. Спецпроект дополнится материалами других спикеров и экспертов в области культуры, которые расскажут о перспективах новой инициативы.

Особое внимание в спецпроекте уделяется мировому кинематографу: читатели узнают о культовых фильмах и уникальных кинематографических традициях стран - участниц премии. Об участии в премии уже заявили 16 стран, в числе которых Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан и ЮАР.

Также в спецпроекте будут представлены итоги и победители первой церемонии кинопремии.

ТАСС первый среди других СМИ предоставляет новости об Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Ознакомиться с ними можно в специальной рубрике на сайте tass.ru.

О премии

Инициатором и вдохновителем создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка" стал Михалков. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, каждая следующая номинация - $250 тыс. Вручение премии запланировано на 27 ноября.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".

Официальная информация о премии от организаторов — в Telegram-канале "Бриллиантовая бабочка".