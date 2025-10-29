Любимова: Россия привезла на фестиваль в Киргизию новинки кино

В частности, зрителям покажут фильмы: "Август", "Любовь Советского Союза", "В списках не значился", "Доктор Динозавров" и "Кракен"

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

БИШКЕК, 29 октября. /ТАСС/. Последние новинки российского киноискусства будут представлены на начавшемся в столице Киргизии фестивале российского кино. Об этом заявила в Бишкеке министр культуры России Ольга Любимова.

"Привезли киноновинки, которые вот сейчас буквально появились", - сказала она. По ее словам, будет очень интересно посмотреть, как на российские картины будут реагировать зрители в Бишкеке. "Для нас действительно это очень важно - продолжать традиции и выставочных проектов, и проекты, связанные с кинематографом, и с театром, и с изобразительным искусством. Поэтому сегодня мы здесь", - добавила министр.

Фестиваль российского кино, который проводится в рамках Дней культуры РФ в Киргизии, продлится до 1 ноября. Зрителям будут представлены фильмы разных жанров: "Август", "Любовь Советского Союза", "В списках не значился", "Доктор Динозавров", "Кракен" и "Первый на Олимпе".

Дни культуры России в Киргизии продлятся до 2 ноября. Помимо фестиваля, в рамках их проведения также проходит выставка российского образования, спектакли студии Никиты Михалкова и концерты звезд РФ.