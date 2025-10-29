На фестивале "Читка 4.0" презентуют фильм Михалкова-Кончаловского "Авиатор"

В рамках мероприятия будут представлены эксклюзивные видеофрагменты, а также состоится встреча с творческой группой проекта

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Режиссер Егор Михалков-Кончаловский, писатель Евгений Водолазкин и продюсер Сергей Катышев презентуют фильм "Авиатор" на фестивале экранизаций "Читка 4.0" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Презентация фильма Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" состоится 10 ноября на фестивале экранизаций "Читка 4.0". В рамках мероприятия будут представлены эксклюзивные видеофрагменты, а также состоится встреча с творческой группой проекта. Картина выходит в широкий прокат 20 ноября", - говорится в сообщении.

Так, творческая команда картины разберет, чем фильм "Авиатор" отличается от литературной версии, расскажет о работе над сценарием и о процессе съемок, ответит на вопросы гостей. Перед презентацией также состоится открытая творческая встреча с писателем Евгением Водолазкиным.

Главные роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских. Музыку к фильму написал Максим Фадеев. Сюжет картины разворачивается в 2026 году, в секретной лаборатории приходит в себя человек, замороженный советскими учеными почти сто лет назад. Его имя - Иннокентий Платонов, и он не помнит своего прошлого. Пытаясь адаптироваться к новой реальности, он восстанавливает историю своей жизни и детали эксперимента, который может обеспечить бессмертие. Однако по мере приближения к цели участники исследования начинают сомневаться в цене успеха.

О фестивале

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка" пройдет 10-11 ноября. Конкурсная программа форума включает "Конкурс проектов в разработке", демонстрирующий экранизации, находящиеся в поиске партнеров и "Конкурс проектов в производстве", работа над которыми уже близится к завершению.

Кроме того, в рамках форума состоится традиционный литературный питчинг, где издательства представят книжные новинки с открытыми правами. В мероприятии ежегодно участвуют более 15 ведущих издательств. На "Читке" ранее были впервые представлены такие проекты как "В списках не значился", "Тоннель", "Ганди молчал по субботам", "Бременские музыканты", "Злые люди", "Волшебник Изумрудного города", "Танцуй, селедка!" и другие.

