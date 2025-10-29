В Музее Победы 5 ноября откроется выставка "Бастионы Победы"

Директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко отметила, что экспозиция призвана показать вклад фронтовиков и тружеников тыла в оборону столицы в годы войны

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Выставка "Бастионы Победы" откроется в Музее Победы на Поклонной горе 5 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея, отметив, что экспозиция посвящена защитникам Москвы в первые месяцы Великой Отечественной войны.

"В Музее Победы откроется выставка "Бастионы Победы". Временная экспозиция посвящена тем, кто встал на защиту Москвы в первые месяцы Великой Отечественной войны. Свои раритеты представят образовательные организации Москвы, Тульской области и Чувашской Республики. Открытие выставки пройдет в преддверии 84-й годовщины парада 7 ноября на Красной площади", - говорится в сообщении.

Как отметила директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко экспозиция призвана показать вклад фронтовиков и тружеников тыла в оборону столицы в годы войны. "Новая выставка, подготовленная партнерами музея на Поклонной горе, расскажет о людях, защищавших подступы к Москве и Туле в сложные первые месяцы Великой Отечественной войны, а также о тех, кто в тылу строил оборонительные рубежи", - подчеркнула она.

Посетители увидят личные вещи Героя Советского Союза Ивана Дементьева, участника обороны Тулы, а также артефакты, найденные поисковым отрядом "Факел" в Тульской области, в том числе гранаты Ф-1 и РГД-33. Отдельный раздел посвящен строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей - одной из крупнейших трудовых операций Великой Отечественной войны, протяженность которой составила около 380 километров. Также в пресс-службе обратили внимание на то, что экспозиция включает костюмный комплекс рабочей одежды женщин-строителей Сурского рубежа, подлинные орудия труда и предметы быта, а также памятную медаль "Сурский рубеж", учрежденную в Чувашии в знак благодарности за трудовой подвиг.

Выставка подготовлена в рамках программы "Школьный музей Победы" при участии школы №3 города Шумерли (Чувашская Республика), центра образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Дементьева (Тула) и школы №2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова (Москва).

Экспозиция будет работать до 19 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер музея.