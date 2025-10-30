Запашный назвал слово "циркач" неуважительным

Народный артист заявил, что термин имеет уничижительный оттенок и не отражает всей глубины и сложности ремесла циркового артиста

Редакция сайта ТАСС

Эдгард Запашный © Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Слово "циркач" является неуважительным и устаревшим названием артистов цирка, от него следует отказаться. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор Большого Московского цирка народный артист РФ Эдгард Запашный.

"Слово "циркач" имеет уничижительный оттенок и не отражает всей глубины и сложности нашей профессии. Мы не "циркачи", мы - артисты цирка, преданные своему делу, хранители традиций и создатели уникального искусства, которое передается из поколения в поколение", - сказал Запашный.

В пресс-службе Росгосцирка добавили, что сегодня признанные профессионалы российского цирка решительно протестуют против использования слова "циркач" в отношении мастеров циркового искусства. Устаревшее слово, по их словам, следует заменить уважительным термином "цирковой артист".

Так, Росгосцирк запускает акцию, которая призывает к уважению к профессии. "В рамках кампании запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности общественности о профессии артиста цирка. На постоянной основе в филиалах Росгосцирка организуются мероприятия в открытом формате с участием знаменитых артистов, а также проведение мастер-классов и экскурсий, посвященных истории российского цирка, различным цирковым жанрам и роли циркового искусства в культуре", - говорится в сообщении.