Умер народный артист СССР Якуб Ахмедов

Ему было 87 лет

Редакция сайта ТАСС

Якуб Ахмедов © А. Авазов, Р. Шамсутдинов/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 30 октября. /ТАСС/. Народный артист СССР и заслуженный артист Узбекистана Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр.

"Заслуженный артист Узбекистана, лауреат Государственной премии, обладатель ордена "За самоотверженный труд", актер театра, кино и дубляжа, мастер искусств Узбекского национального академического драматического театра Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет", - говорится в сообщении.

Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. В 1959 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). С 1958 года работал в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы (с 2001 года - Узбекский национальный академический драматический театр). Более 20 лет (до 2013 года) работал директором театра. В 2015 году в Узбекском национальном академическом драматическом театре создал новый театр-студию "Школа актерского мастерства".

Сыграл более сорока ролей в фильмах ("Фуркат", "Зумрад", "Минувшие дни", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" и другие). Принимал участие в дублировании на узбекский язык более 400 фильмов.