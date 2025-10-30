В Белгородской области покажут спектакль о селах прифронтового региона

После постановки в Белгороде театральная труппа сыграет ее в других субъектах России

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Спектакль "Пляс уходящей деревни" о судьбах сел приграничной Белгородской области и их жительниц впервые представят в Белгороде, после постановку покажут на гастролях в других регионах России. Об этом ТАСС сообщила хореограф-постановщик спектакля Ксения Медведева.

"Изначально выбирались все [села] по названиям: они должны были быть с женской топонимией. Тема женщины была всегда, а сейчас еще ярче прослеживается в прифронтовом регионе, к тому же "Родина" тоже женского рода. Совпало много факторов, и сомнений не было (в выборе темы - прим. ТАСС) - важно показать, какие люди живут в [Белгородской] области", - рассказала она.

На сцене Центра молодежных инициатив (ЦМИ) Белгорода одна из команд проекта "Арт-лаборатории молодых творцов "Пограничное искусство: Курск и Белгород" под руководством московского режиссера Фамила Джавадова представит постановку, основанную на реальных историях жительниц сел региона. В спектакле отразят судьбы женщин и мест, в которых они живут - Татьяновки, Акулиновки, Варваровки, Зинаидино, Анновки и Ниновки Белгородской области.

В начале спектакля актеры покажут зрителям пластические и танцевальные миниатюры, в которых передадут эмоциональный образ сел и расскажут об их судьбах. На сцене ЦМИ прозвучат личные истории женщин, чья жизнь связана с этими местами. Так, в Анновке живет женщина, чьи сыновья участвуют в спецоперации на херсонском направлении. После спектакля в Белгороде театральная труппа сыграет его в других регионах России во время гастролей.

Проект "Арт-лаборатории молодых творцов "Пограничное искусство: Курск и Белгород" реализуется для творческой молодежи двух приграничных регионов - Курской и Белгородской областей. Под руководством федеральных наставников актеры разрабатывают и ставят спектакли об идентичности регионов, с которыми отправляются на гастроли по всей России.