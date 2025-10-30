В Москве прошла премьера первой оперы Севастопольского государственного театра

В основе сюжета драматического произведения "Алеко" - трагический любовный треугольник Земфиры, Алеко и молодого цыгана

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Севастопольский государственный театр оперы и балета представил зрителям в концертном зале "Зарядье" в Москве оперу "Алеко", которая стала первой в истории театра, сообщила ТАСС главный режиссер Севастопольского государственного театра оперы и балета Ляйсан Сафаргулова.

"Для нас это знаковое событие - это первый оперный спектакль. У нас есть коллектив, есть художественный руководитель, некоторые службы, но у нас пока нет своего здания, поэтому мы выступаем на различных площадках. В этом уникальность нашего театра", - заявила Сафаргулова.

Постановка стала московской премьерой первой оперы в истории театра, она состоялась в концертном зале "Зарядье". Руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета заслуженный артист России Ильдар Абдразаков выступил в заглавной партии, а также в качестве режиссера.

Опера "Алеко" - драматическое произведение. В основе сюжета - трагический любовный треугольник Земфиры, Алеко и молодого цыгана. Опера была создана в 1892 году Сергеем Рахманиновым и стала его дипломной выпускной работой в Московской консерватории.

