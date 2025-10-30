В Великом Новгороде откроется международный фестиваль Достоевского

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского пройдет с 31 октября по 4 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе. В рамках фестиваля состоится специальная конкурсная программа "Перспектива", впервые откроется лаборатория театральной критики, пройдут семейная, образовательная и деловая программы, сообщили организаторы.

"В пятницу, 31 октября, стартует XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Федора Михайловича Достоевского. Основной площадкой станет Новгородская областная филармония. В рамках фестиваля пройдет лаборатория критики, участниками которой станут студенты театроведческого факультета. <...> Также в этом году снова состоится конкурсная программа "Перспектива", - показ новых, еще публично не исполнявшихся проектов постановок, проводимый с целью выявления и поощрения молодых и независимых авторских театров", - сообщили организаторы.

Показы эскизов еще не завершенных постановок независимых театральных коллективов в рамках конкурсной программы "Перспектива" пройдут 1 и 2 ноября. Профессиональное жюри выберет победителя, который получит 1 млн рублей для реализации своего замысла.

Программа фестиваля

Фестиваль откроется в Великом Новгороде на сцене областной филармонии имени А. С. Аренского спектаклем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя "Преступление и наказание" режиссера Антона Яковлева. Во второй день фестиваля, 1 ноября, Псковский театр драмы имени Пушкина представит постановку "Маленькие трагедии" режиссера Гульназ Балпеисовой.

Также зрителей ждет премьера Новгородского драматического театра имени Ф. М. Достоевского - "Идиот" в постановке Александра Мурити. Республиканский театр белорусской драматургии покажет основанную на пьесе Н. В. Гоголя "Игроки" мистическую трагикомедию режиссера Сергея Федотова "Мошенники". Завершит программу 4 ноября спектакль Сергея Виноградова по пьесе А. К. Толстого "Посадник" зеленоградского Ведогонь-театра.

Семейная и международная программа

В рамках фестиваля пройдет специальная семейная программа. Театр сторителлинга под руководством режиссера Олега Куксовского представит спектакль "Петр I", театр "Снарк" - познавательный спектакль режиссера Марии Галли "Приключения Тима в мире бактерий". На новой для фестиваля площадке, в лектории Новгородского музея-заповедника, режиссером Юрием Макеевым будет сыграна "Семейная пекарня".

Также состоится панельная дискуссия "Территория Достоевского". Гостей ждут творческие встречи с театроведом Борисом Любимовым и искусствоведом Викторией Шишковой. В программе запланировано открытие и презентация спектакля-инсталляции "Николай Ставрогин. Пролог к премьере".

В международную программу вошли постановки от Республиканского театра белорусской драматургии и зарубежных коллективов. Международная группа "Чайка" представит спектакль "Только женщины Мадрида" по мотивам пушкинского "Каменного гостя", а болгарский театр привезет сатирическое ревю по текстам Зощенко.

О фестивале

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его работы в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.