Театр Et Cetera выпустил премьеру по пьесе Тургенева "Завтрак у предводителя"

В театре отметили, что спектакль приурочен к юбилею заслуженной артистки РФ Ольги Беловой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля Юрия Буторина "Завтрак у предводителя" состоялась в Эфросовском зале Московского театра Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина, передает корреспондент ТАСС.

В основе постановки - одноименная пьеса русского классика XIX века Ивана Тургенева. Написанный в 1849 году текст был запрещен к печати более пяти лет, впервые он был опубликован лишь в 1856 году - в журнале "Современник". На вопрос журналистов о причинах запрета Буторин ответил кратко: "Дворяне "выставлялись в плохом свете". Текст Тургенева - это сатира на правящий класс".

Вместе с тем, как обращает внимание режиссер, запрет на издание "Завтрака у предводителя" не подразумевал запрет на его постановку. Первым был Малый театр - там премьера одноименного спектакля, напоминает заслуженная артистка РФ Ольга Белова, состоялась в год написания пьесы. Именно Белова стала инициатором появления "Завтрака у предводителя" в Et Cetera: зимой она обратилась к Буторину с предложением поставить спектакль, режиссер согласился - впоследствии работу одобрил и сам Калягин.

В театре отмечают, что спектакль приурочен к юбилею артистки: 26 декабря 2025 года ей исполняется 55 лет. К тому же среди более десяти героев пьесы Тургенева лишь один женский персонаж. "У меня никогда не было мечты сыграть какую-то определенную роль. Но тут… "Завтрак у предводителя" был единственной пьесой - ее я прочитала более 20 лет назад, - которую мне особенно захотелось воплотить на сцене", - рассказывает Белова.

Сюжет спектакля

Сюжет постановки выстраивается вокруг земельного спора: после смерти родственницы помещик Беспандин и его сестра вдова Каурова получают в наследство имение, которое, согласно завещанию, должны поделить поровну, но сделать этого никак не могут. Чтобы решить вопрос "полюбовно", герои обращаются за помощью к предводителю дворянства Балагалаеву - действия разворачиваются в его доме. К решению вопроса подключаются все, кто посещает поместье персонажа: соседи-помещики, судья, становой, камердинер, письмоводитель и другие.

Наконец Беспандин соглашается со всеми вариантами Балагаева, но Каурова не принимает ни один из них, отказываясь при этом озвучить свой собственный. Команда спектакля доводит ситуацию до абсурда: герои стоят в планке, лежат на полу, на сцене падают колонны, летают вилки, разбиваются чашки, ломается мебель. "Дележ, козел, упрямая баба, помещик из Тамбова, вдруг неожиданный становой, завтра дуэль, у меня нечистая совесть, усадьба, роща за бесценок, завтрак, шум, кутерьма... нет, это слишком", - произносит Балагаев и покидает сцену. "Завтрак у предводителя" завершается без него.

Исторический контекст

В беседе с ТАСС доцент кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков рассказал, что в те годы, о которых пишет Тургенев, российское дворянство переживает глубокий кризис. "Чем он вызван? В 1840-х - совершенно очевидно - изжил себя крепостнический строй. Оставаясь привилегированным сословием, дворяне беднели: дело в том, что они не умели вести хозяйство, не привыкли работать и жили за счет чужого труда, которого у них становилось все меньше. <…> Дворянство, - говорит он, - в прямом смысле вырождалось". Все это находило отражение в текстах российских авторов середины XIX века.

Вопрос о жанре постановки

Рассуждая о прозе Тургенева, посвященной дворянам, Сартаков замечает, что ее следует отличать, например, от текстов Некрасова. "Важно понимать, что в отличие от Некрасова, который, будучи дворянином, решил со своим сословием порвать, Тургенев дворянскую жизнь любит: ему очень-очень жалко, что вот эти "дворянские гнезда" разрушаются. Поэтому в его пьесах и романах 40-х - 50-х годов при общей интонации осуждения присутствуют сочувствие и где-то - симпатия к представителям этого сословия", - поясняет эксперт.

В разговоре с агентством режиссер подтверждает: простого жанра комедии в случае с этим спектаклем недостаточно - зрителю предлагают трагикомедию. "Более того. Что такое комедия? Это трагедия, которая происходит не с нами: для людей, которые сидят и смотрят, это смешно, а для тех, кто в гуще событий, все на грани инсульта. В какой-то момент они уже до истерики доходят. На первых порах у нас, возможно, все получается немного мягко. Но мы сейчас приглядимся, докрутим", - констатирует Буторин.

Под занавес

Прокомментировал режиссер и вопросы публики о связи сюжета постановки с событиями сегодняшнего дня. "Я не хочу переносить действие в современность. Зачем? Я навсегда запомнил замечательную фразу Петра Наумовича Фоменко (Буторин состоит в труппе театра, носящего имя мастера - прим. ТАСС): современность есть в актерах, заложена уже в них, потому что они живут в этом времени. А нам надо попробовать дотянуться до автора, услышать то, что он хотел сказать. И тогда, - подводит итог режиссер, - и создается связь времен. Это и есть культура".

Кроме Ольги Беловой, в спектакле заняты заслуженный артист РФ Алексей Осипов, актеры Федор Бавтриков, Иван Косичкин, Андрей Кондаков, Федор Урекин, Григорий Старостин, Данил Никитин, Тимофей Дунаев и Владимир Урм.

Ближайший показ "Завтрака у предводителя" состоится в пятницу, 31 октября. Все билеты на него, как отмечают в Et Cetera, распроданы.