Шнуров назвал песни Булановой и Кадышевой сильнее современных

Лидер рок-группы "Ленинград" допустил возможность совместных проектов с певицами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Активный рост интереса молодежи к песням заслуженной артистки России Татьяны Булановой и народной артистки РФ Надежды Кадышевой связан с тем, что их композиции отличаются от современных мелодичностью и запоминаемостью. Они "сильнее, чем современный материал вместе взятый", считает российский певец, лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

"У Кадышевой и Булановой правда хорошие песни. Эти песни можно петь, в отличие от того, что создает молодежь сейчас. Вот попробуйте спеть современные треки в ванной - у вас не получится, а произведения Кадышевой и Булановой можно. Их можно напевать, пока делаешь дела, так как эти композиции "привязчивые". Если рассматривать их с точки зрения мелодии, то эти песни сильнее, чем современный материал вместе взятый", - сказал Шнуров в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном дуэте, артист отметил, что не исключает такого сотрудничества. "Я об этом не думал, но такое возможно. С [Надеждой] Кадышевой я лично не знаком, а с Татьяной [Булановой] - да. Мы с ней из одного города, знаем друг друга, общались. Она, кстати, когда-то записывала совместный трек с группой "Ноль". То есть у нее был период, когда она заходила в рок-направление. Так что все возможно", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00.