Шнуров допустил возможность записать дуэт с Басковым

Артист отметил, что сейчас ни с кем не работает

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Ленинград", российский певец Сергей Шнуров рассказал, что допускает возможность записать совместную песню с народным артистом России Николаем Басковым. Об этом музыкант сообщил в интервью ТАСС.

"Сейчас я ни с кем не работаю. Потому что понял: когда я записываю с кем-то совместные песни, после этого у человека портится карма. Если говорить серьезно, то, может быть, это [дуэт] будет с Николаем Басковым", - сказал собеседник

Ранее артист в беседе с ТАСС допускал возможность совместного выступления с народной артисткой России Надеждой Кадышевой или заслуженной артисткой РФ Татьяной Булановой.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.