Шнуров откажется от выступлений в случае запрета мата в песнях

По словам лидера группы "Ленинград", подобные запреты работают с обратным эффектом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров перестанет выступать, если в России введут запрет на использование нецензурной лексики в песнях. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Перестану, наверное, выступать. Какой в этом смысл? Любые подобные запреты работают с обратным эффектом. Я же знаю, чем это закончится - у меня вырастут продажи, корпоративы, интерес. И все это благодаря запрету", - сказал он.

Артист подчеркнул, что боится подобных инициатив не из-за ограничений, а из-за их последствий. "Они всегда непредсказуемы. Запреты на вредное работают, например, на загрязнение экологии - это логично. Но запрещать носить красные штаны, потому что кому-то не нравится или кто-то носит зеленые, - это странно", - добавил он.