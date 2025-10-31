Shaman выпустил песню о свободе

Композиция называется "Белый ветер"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, также известный как Shaman, выпустил новую песню "Белый ветер". Композиция воплощает силу воли и дух свободы, сообщил он ТАСС.

"Мне кажется, получилось создать песню, которая сразу находит путь к сердцу человека. Композиция "Белый ветер" воплощает в себе силу воли и дух свободы, присущие самосознанию русского человека и нашей большой страны", - рассказал собеседник агентства.

Артист отметил, что на создание композиции его вдохновили поклонники. "Мне хотелось подарить им что-то, с одной стороны, легкое, воздушное, с летящим вокалом и воодушевляющим, мощным припевом. С другой стороны, я хотел сохранить свой авторский стиль, поэтому добавил, роковое звучание с фольклорными нотками в голосе", - отметил Дронов.

Главным музыкальным мотивом является сочетание синтезатора и ритмичных битов с акустической гитарной партией. Впервые песня "Белый ветер" прозвучала на концерте артиста продюсерского центра Shaman Никиты Осина в Москве 16 октября 2025 года.