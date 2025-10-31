В Узбекистане обнаружили древний храм и фрагменты военного снаряжения

Находки относятся к V-VIII векам

ТАШКЕНТ, 31 октября. /ТАСС/. Храм и фрагменты военного снаряжения V-VIII веков обнаружили в ходе археологических исследований на территории городища Канка в Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Института истории Академии наук.

"В ходе экспедиции, проводимой на памятнике Канка, были найдены храм и военное снаряжение, относящиеся к V-VIII векам", - сказано в сообщении.

Отмечено, что вуз проводит исследования совместно с хокимиятом региона в рамках подготовки Канки к созданию "Музея под открытым небом". Находки обнаружили специалисты центра военной истории и отдела "История древнего мира" института во время изучения нижней площадки цитадели.

Исследователи предполагают, что военное снаряжение могло быть передано в храм как ритуальный дар оружейника в соответствии с древней традицией оставлять лучшие предметы собственного изготовления в культовых местах. В частности, ранее при раскопках храма в Бойкенде также было найдено военное снаряжение.