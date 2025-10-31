El País: пропавшую в Испании картину Пикассо случайно забрала консьержка

Она решила, что эта посылка была с Amazon

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Картина художника Пабло Пикассо (1881-1973), считавшаяся ранее пропавшей во время транспортировки для участия в выставке в Испании, все это время находилась у местной консьержки, которая случайно ее забрала. Об этом сообщила газета El País.

6 октября культурный центр CajaGranada в Гранаде, где должна была состояться выставка, обнаружил пропажу произведения. В течение 18 дней полиция допрашивала двух водителей, которые должны были доставить картину из Мадрида, а также отслеживали маршрут фургона и просматривали записи с камер. Кроме того, на фоне громкого ограбления Лувра полицейские не исключали связи между двумя случаями.

Однако оказалось, что работу, которую, по всей видимости, забыли сами же перевозчики, забрала 69-летняя консьержка. "Я нашла посылку, прислоненную к двери, - рассказала она. - Я подумала, что она с Amazon или что-то в этом роде". "Я отнесла ее в консьержную комнату", - пояснила женщина, добавив, что рассчитывала, что за посылкой кто-то придет. Как уточняет газета, после допроса полиция поняла, что речь шла об ошибке.

24 октября правоохранительные органы подтвердили, что обнаружила картину Пикассо. Небольшое произведение, написанное в 1919 году, застраховано на €600 тыс.

Пикассо известен как художник, скульптор, график, керамист, дизайнер, основоположник кубизма. В Испании одной из самых знаменитых картин художника считается работа "Герника", написанная в 1937 году по заказу правительства Испании для павильона на Всемирной выставке в Париже. На полотне, исполненном в манере кубизма в черно-белой гамме, запечатлена бомбардировка города Герника в ходе гражданской войны в Испании. Работа хранится в мадридском Центре искусств королевы Софии с 1992 года и является одной из главных визитных карточек этого музея.