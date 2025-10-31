Газманов заявил о нехватке на телевидении песен на военную тематику

Народный артист России считает неправильным показывать "гламурную картинку" на ТВ в период проведения СВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Военные песни стоит чаще включать в сетку вещания российских телеканалов. Таким мнением поделился народный артист РФ художественный руководитель движения "Газманов-Родники" Олег Газманов.

"Трудно сказать, почему [недостаточное внимание к военным песням на телевидении] происходит. Пятая колонна? Такие песни часто тормозят. Уже неоднократно я предлагал большим программам такие песни, как "Танки", "Время героев", "Последний ветеран", сейчас вот вышла "Фронтовая разведка". Отвечают, что нет возможности", - сказал он.

Также Газманов отметил, что сегодня особенно заметен запрос населения на военные песни. "Люди, которые участвуют в нашем движении, а ведь песни тут пишет почти вся страна, работают над произведениями в поддержку бойцов СВО. Их почти 90%. Но при этом рамки конкурса не вынуждают участников делать патриотические композиции - это не наше требование. А люди все равно пишут про это. Тут даже опросов никаких не нужно. Картина перед глазами", - пояснил артист.

Кроме того, Газманов считает неправильным показывать "гламурную картинку" на ТВ в период проведения СВО. "Это уже вопрос не личный, а социальный", - сказал он.