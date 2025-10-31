Главный архитектор Москвы 11 ноября проведет мастер-класс по акварельной живописи

Мероприятие состоится в рамках выставки "Внутри города. Искусство архитектурного макета" в центре "Зотов" на Ходынской улице

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Открытая студия главного архитектора Москвы и художника Сергея Кузнецова "Акварель. Архитектура. Вдохновение" состоится 11 ноября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, кажется, прошло уже много времени с моего последнего мастер-класса по живописи и графике - и вот он снова состоится! Приглашаю вас провести вечер вместе: акварель, архитектура, разговоры о вдохновении и немного волшебства на листе бумаги. Покажу, как из точных линий рождается настроение города, как краска и вода превращаются в свет и пространство", - написал главный архитектор.

Он уточнил, что мастер-класс состоится в рамках выставки "Внутри города. Искусство архитектурного макета" в центре "Зотов" на Ходынской улице 11 ноября. Начало в 19:00. "Какой сюжет появится на листе - узнаем в первые минуты мероприятия. <…> Вход на мероприятие - по регистрации", - анонсировал Кузнецов.