Умер композитор Игорь Есипович

Ему было 57 лет

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Композитор, заведующий музыкальной частью Российского академического театра драмы им. Ф. Волкова Игорь Есипович умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"31 октября умер композитор, музыкант-виртуоз, заведующий музыкальной частью Волковского театра Игорь Маркович Есипович. Более пятнадцати лет своей жизни он отдал служению Первому русскому театру, театральному искусству, ярославскому зрителю. Ему было всего 57 лет", - говорится в сообщении.

Игорь Есипович родился в семье музыкантов в Омске. Он занимался музыкой с ранних лет, окончил Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина и факультет искусств Омского государственного университета.

С 2009 года Есипович работал заведующим музыкальной частью Волковского театра. Он виртуозно играл на клавишных, струнных, духовых инструментах. Есипович основал и возглавил театральный оркестр.

"Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Марковича Есиповича, его друзьям и коллегам, всем любителям театрального искусства", - сообщили в театре.