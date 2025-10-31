В Новгороде прошло открытие театрального фестиваля им. Достоевского

На мероприятии будут представлены спектакли из разных стран

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие XXIX Международного фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского состоялось в Великом Новгороде, передает корреспондент ТАСС.

"[Нужно] быть соучастниками этих спектаклей, быть радостными зрителями, сопереживать и сострадать тем героям, которые появятся на сцене, авторам, которые хотели донести до зрителей свои мысли. <...> Мы хотим, чтобы зрители получили массу впечатлений. <...> Программа будет большая", - сказал на открытии журналистам президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков.

Он отметил в беседе с ТАСС, что на фестивале будут представлены спектакли из разных стран. "Мы пытаемся, чтобы были спектакли из разных стран: будут спектакли из Ирана, будут спектакли из Белоруссии. [Также] московские театры будут представлены. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей приезжали сюда и как можно больше спектаклей привозили, чтобы зрители смотрели, все переживали, сострадали, получали удовольствие и радость от того, что они увидят на сцене", - подчеркнул он.

Открытие состоялось в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского. Фестиваль открыл спектакль Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя "Преступление и наказание". "Каждый ноябрь на протяжении практически уже 30 лет мы встречаем под знаком гения Федора Михайловича Достоевского. <...> Федор Михайлович Достоевский во всем мире открывает своим читателям глубинные смыслы, дарит самих себя, пробуждает самое ценное и сокровенное в нас", - сказала перед показом спектакля заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.

В свою очередь, президент Щепкинского училища Борис Любимов выразил благодарность организаторам и зрителям фестиваля. "Мне кажется, что в России самые лучшие люди - это зрители театра, это посетители музеев, это люди, которые вдруг в трагический период своей жизни ощутили возможность прикоснуться к истокам и увидеть будущее", - отметил он.

О фестивале

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. XXIX Международный фестиваль театральных искусств им. Ф. М. Достоевского пройдет в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября.

