В Чебоксарах состоялась премьера обновленного балета "Лебединое озеро"

Спектакль отличается динамикой, "кольцеобразной" сюжетной линией и включением новых хореографических фрагментов

ЧЕБОКСАРЫ, 31 октября. /ТАСС/. Премьерный показ балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского состоялся в новой редакции в Чувашском государственном театре оперы и балета. Спектакль отличается динамикой, "кольцеобразной" сюжетной линией, включением новых хореографических фрагментов и исключением ряда несоответствий драматического плана, сообщил журналистам художественный руководитель балетной труппы театра, постановщик новой редакции балета Данил Салимбаев.

"[Обновленный балет "Лебединое озеро"] сохраняет все лучшие фрагменты. <…> [В нашей версии] немного увеличена динамика первого действия, убраны некоторые логические несоответствия [драматического плана], которые накопились со временем в этой постановке, и сформировали сюжет как <…> кольцеобразную линию, которая [начинается прологом и заканчивается] эпилогом", - пояснил Салимбаев.

По его словам, местами добавлена новая хореография. Кроме того, созданы новые декорации: в Telegram-канале театра отмечается, к примеру, что витражная декорация - это "точная копия" витража из церкви Святого Германа Осерского (Франция). Также "совершенно по-другому решены костюмы, но в классической манере". Было отмечено, что при этом обновленный балет "абсолютно узнаваем", то есть это "та самая классическая версия Мариуса Петипа и Льва Иванова".

Салимбаев добавил, что обновлению спектакля предшествовала "серьезная архивная работа". В частности, просмотрено "колоссальное количество видеозаписей", прочитано "достаточно большое количество работ, чтобы знать, каким" был балет более 100 лет назад. "Несмотря на то, что мы достаточно мощно продвинулись в сторону техники и своих возможностей на сцене, стиль спектакля нужно сохранить обязательно. Нужно очень аккуратно вплести в структуру старинного спектакля, который все знают, все новые нити так, чтобы это было органично, понятно, приятно зрителю и не вызывало никакого отторжения", - пояснил постановщик.

Кроме того, для балета "Лебединое озеро" подготовлены три разных состава солистов. По словам Салимбаева, в театре к этому "долго готовились". "Посмотреть [премьеру] спектакля <…> можно три раза, поскольку на каждом спектакле будет совершенно другой состав солистов", - отметил постановщик.

Премьера в Чувашском драмтеатре

В этот же день в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К. В. Иванова состоялась премьера спектакля "Выходили бабки замуж". Ее поставил на чувашском языке главный режиссер Государственного национального театра Удмуртии, народный артист республики Алексей Ложкин. В прошлом творческом сезоне он представил на сцене театра в Ижевске данную "народную комедию" на удмуртском языке.

"В Удмуртии были две постановки [комедии "Выходили бабки замуж" по пьесе Флорида Булякова], одна из которых шла очень долго, лет 20, <…> потом [был большой перерыв]. По просьбе зрителей <…> [в прошлом творческом сезоне в Удмуртии] мы сделали новую постановку. <…> [Теперь она поставлена в Чувашии], и получилась чувашская пьеса", - отметил Ложкин.

Он пояснил, что декорации и сама атмосфера адаптированы под чувашский быт и традиции, в том числе, например, главный герой носит чувашское национальное имя. Ложкин отметил, что спектакль в Удмуртии "идет с успехом", в Чувашии также раскупили билеты на премьеру. "Я думаю, что [такой интерес со стороны зрителей объясняется тем, что] тема вечная. <…> У [удмуртского и чувашского народа] деревенские корни, <…> тянет больше к деревне. <…> Этот спектакль говорит <…> о любви к своим корням, к своей земле", - добавил режиссер.