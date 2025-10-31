В Вене открылась выставка с участием российских художников

Публике представили работы Елены Шумахер, Сергея Комягина и Ирины Шишковой

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Групповая выставка современной живописи и фотографии Art, Will, Save, Us с участием российских художников открылась в Вене. Вернисаж прошел в галерее Toolip, передает корреспондент ТАСС.

Публике были представлены работы "Беспорядок" (Mess) Елены Шумахер и "Тайна" (Mystery) Сергея Комягина, полотна "Сила в цветении" (Strength in Bloom) и "Резонансная мелодия" (A Resonant Tune) Ирины Шишковой.

"Искусство действительно нас спасет. Это то, что дает нам возможность жить полной жизнью. Однако в искусстве, как и в жизни, должно оставаться место для тайны", - отметил на открытии выставки испанский художник Альфредо Лапорта.

Экспозиция объединила десятки работ художников из ФРГ, Швейцарии, Австрии, Румынии, Испании, Хорватии, Индии, Нидерландов и других стран.