В Вене открылась выставка с участием российских художников
ВЕНА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Групповая выставка современной живописи и фотографии Art, Will, Save, Us с участием российских художников открылась в Вене. Вернисаж прошел в галерее Toolip, передает корреспондент ТАСС.
Публике были представлены работы "Беспорядок" (Mess) Елены Шумахер и "Тайна" (Mystery) Сергея Комягина, полотна "Сила в цветении" (Strength in Bloom) и "Резонансная мелодия" (A Resonant Tune) Ирины Шишковой.
"Искусство действительно нас спасет. Это то, что дает нам возможность жить полной жизнью. Однако в искусстве, как и в жизни, должно оставаться место для тайны", - отметил на открытии выставки испанский художник Альфредо Лапорта.
Экспозиция объединила десятки работ художников из ФРГ, Швейцарии, Австрии, Румынии, Испании, Хорватии, Индии, Нидерландов и других стран.