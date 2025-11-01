Фильм камчатской киностудии покажут на международном фестивале в Нью-Йорке

На мероприятии представят кинокартину "Я жду героя" о шестикласснике из села Мильково

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Фильм "Я жду героя" о шестикласснике из села Мильково на Камчатке покажут на международном фестивале Egyptian american film festival (EAFF) в Нью-Йорке. Главными героями картины стали жители региона, сообщается на сайте краевого правительства.

"Действие картины разворачивается в 2003 году в небольшом селе Камчатского края. Главный герой - ученик шестого класса, который создает простую компьютерную игру. Неожиданно для всех она становится поводом для примирения: впервые за годы младшие школьники и трудные подростки начинают делить один компьютерный клуб, а не воевать за него. Однако, когда взрослые узнают о проекте, их реакция - не восхищение, а недоверие. Под сюжетом о детском увлечении картина поднимает острую тему современности: насколько важно проверять информацию и не отвергать правду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кинематографисты Камчатки впервые стали участниками зарубежного кинофестиваля. Главные роли в кинокартине исполнили жители Камчатского края, а не профессиональные актеры. В настоящее время студия "Блик" ведет переговоры с крупнейшим российским киносервисом о возможном показе фильма в новогодние каникулы. Если соглашение будет достигнуто, "Я жду героя" станет доступен для семейного просмотра по всей России.