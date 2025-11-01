Воронежский симфонический оркестр в год 100-летия выступит в семи городах России

Оркестр отмечает юбилей 1 ноября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Столетие со дня основания отмечает в субботу, 1 ноября, Воронежский академический симфонический оркестр. Юбилей, который в коллективе начали отмечать заранее, с 14 февраля, ознаменован активной гастрольной деятельностью - оркестр побывает на гастролях в семи городах России, сообщили ТАСС в пресс-службе Воронежской филармонии.

"Год столетия Воронежского академического симфонического оркестра ознаменовался яркими концертами и масштабными гастролями. <…> 5 октября на сцене Большого зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге состоялось выступление оркестра в рамках VIII Симфонического форума России. С 6 по 10 октября при поддержке Московской филармонии в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" прошел большой гастрольный тур коллектива по городам: Пермь, Воткинск, Ижевск, Казань. Совсем скоро, 8 ноября, состоится концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, а 2 декабря - в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве", - рассказали в пресс-службе.

Концертмейстер и первая скрипка оркестра Елена Маркарян полагает, что музыкантов коллектива многое роднит с предшественниками. "Думаю, что похожими с музыкантами первого концерта нас делают ноты, по которым мы играли. По крайней мере, мне так кажется, судя по печати и написанию. И инструменты - струнная часть нашего симфонического оркестра играет на инструментах, которым может быть десять и двадцать лет, может быть - сто", - поделилась собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 14 февраля 2025 года Воронежский академический симфонический оркестр дал старт юбилейным торжествам, сыграв в стенах филармонии так называемый "Исторический концерт". Он полностью повторял программу самого первого выступления 1 ноября 1925 года. В программу концерта вошли произведения русских композиторов, в том числе симфоническая картина "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского и оркестровая сюита №1 "Кавказские эскизы" Михаила Ипполитова-Иванова. Солист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета Владислав Бирюков исполнил арию из оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Выступление сопровождалось показом на экране архивных фотографий, кроме того, в фойе филармонии открыли выставку, посвященную 100-летию оркестра.

Непосредственно в день юбилея оркестр также отыграет концертную программу, в которую войдут увертюра к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, фрагменты из балета "Раймонда" Александра Глазунова, "Итальянское каприччио" Петра Чайковского. За дирижерским пультом будут находиться народный артист России главный дирижер оркестра Владимир Вербицкий и заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий.

Об оркестре

Созданный в 1925 году Воронежский симфонический оркестр - один из старейших подобных коллективов в России, его основателем и первым главным дирижером был известный русский скрипач Дмитрий Ахшарумов. В 1995 году оркестр получил звание академического. В репертуар оркестра входят произведения отечественных и зарубежных композиторов, в том числе Бетховена, Брамса, Шумана, Шуберта, Малера, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева.