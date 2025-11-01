Вуди Харрельсон исключил возвращение к роли в "Настоящем детективе"

По словам актера, съемки нового сезона лишь "испохабят" первый, который "вышел отличным"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американский актер Вуди Харрельсон исключил возможность возвращения к роли в сериале "Настоящий детектив" вместе с Мэттью МакКонахи. Об этом он заявил в интервью передаче Today телекомпании NBC.

"Если честно - никогда [не вернусь к роли], без шансов. Потому что он (первый сезон сериала с участием актерского дуэта - прим. ТАСС) вышел отличным. Мне нравится, что он получился таким. Во всяком случае я считаю, что съемки нового сезона лишь испохабят его", - сказал Харрельсон, комментируя слова МакКонахи, о том, что он открыт для такой возможности, если оба актера сочтут сюжет интересным.

Слухи о возможном новом сезоне с участием Харрельсона и МакКонахи усилились летом после того, как создатель сериала Ник Пиццолатто рассказал, что у него есть новый сюжет для актеров и они якобы готовы за него взяться.

"Настоящий детектив" - это сериал-антология в жанре криминальной драмы. В каждом сезоне сюжет развивается вокруг расследования загадочного громкого убийства. Первый сезон с участием МакКонахи и Харрельсона вышел в 2014 году и был тепло встречен критиками и публикой, получив множество номинаций на различные награды. Второй и третий сезоны были менее успешными как среди критиков, так и зрителей, но четвертый с участием Джоди Фостер получил больше всего номинаций и наград Emmy (семь и четыре соответственно).