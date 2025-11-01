Художники украсили общественные пространства Москвы на проекте "Контуры культуры"

Всего в 2025 году Московский продюсерский центр на этапе сбора заявок получил более 435 эскизов от художников из 46 городов России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Художники завершили оформление общественных пространств Москвы в рамках арт-проекта "Контуры культуры", сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Победителями стали 10 человек, каждый из которых получил возможность украсить общественные пространства столицы. Увидеть произведения лауреатов можно на площадках в разных районах", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Например, в строении №574 на ВДНХ, которое имеет спортивное назначение, появилась акварельная роспись с изображением бегунов и скейтера, в центре культуры и искусств "Щукино" - живописное панно с природными мотивами, а в культурном центре "Москвич" - шрифтовая и геометрическая работы в черно-белых оттенках. Впервые победители проекта украшали и витрины книжных магазинов. В одном из них, расположенном на улице Преображенский Вал, создали композицию в стиле поп-арта и граффити, а в другом, на Ленинском проспекте, - серию коллажей, вдохновленных рукописным альманахом Корнея Чуковского "Чукоккала".

Проект "Контуры культуры" организует Московский продюсерский центр. Он помогает молодым талантам, открывая для них знаковые городские площадки: крупнейшие сцены, учреждения культуры и парки. Три основных направления - музыка, арт и театр. Участниками мероприятий центра уже стали представители 30 стран.

Всего в этом году Московский продюсерский центр на этапе сбора заявок получил более 435 эскизов от художников из 46 городов России. Среди них Великий Новгород, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург.