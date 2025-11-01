В день памяти народного поэта КБР Кайсына Кулиева прошел митинг и показ фильма

Фильм будет доступен для просмотра на основных видеохостингах страны, социальных сетях и мессенджерах

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. День памяти народного поэта Кабардино-Балкарии (КБР) Кайсына Кулиева отметили в Нальчике возложением цветов к памятнику и митингом, а в Доме молодежи прошла премьера документального фильма о литераторе, передает корреспондент ТАСС.

У памятника писателю на проспекте, носящем имя Касына Кулиева, прошло возложение цветов и памятный митинг, где любители поэзии читали стихи и вспоминали страницы из жизни писателя. А в республиканском Доме молодежи, который едва вместил всех зрителей, прошла премьера 50-минутного документального фильма "Мир и радость вам, живущие!". Показ картины организаторы сделали интерактивным - демонстрация сопровождалась чтением произведений автора.

"Идея снять такой фильм возникла давно. Наше детство прошло в Чегемском ущелье, в подворье рода Кулиевых. И когда я начал заниматься видеосъемкой, захотелось реализовать эту идею. Мы с командой сами все сняли и смонтировали. Использовали также архивные кадры, интервью с супругой Кайсына Шуваевича Елизат Кулиевой", - рассказал ТАСС автор фильма и родственник поэта, студент Кабардино-Балкарского госуниверситета Алим Кулиев.

Автор рассказал, что в начале 2026 года фильм будет доступен для просмотра на основных видеохостингах страны, социальных сетях и мессенджерах.

О поэте

Кайсын Кулиев - народный поэт Кабардино-Балкарии, лауреат Государственных премий РСФСР и СССР, Ленинской премии (присуждена автору посмертно). Автор нескольких поэтических сборников, повестей, романов. Его произведения переведены на 140 языков мира. Участник Великой Отечественной войны, Кулиев был награжден медалью "За оборону Сталинграда" и орденом Отечественной войны II степени. Первая его книга "Привет, утро!" на балкарском языке была опубликована в 1940 году. В годы войны его стихи звучали по радио на 14 европейских языках в сводках Совинформбюро.