Восстановление Пальмиры может занять до семи лет

По словам директора музея Хасана Али, это обойдется в "огромную сумму"

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Восстановление города Пальмиры в Сирии после разрушений, нанесенных террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и гражданской войны займет до семи лет и потребует крупных инвестиций. Такую оценку дал директор музея Пальмиры Хасан Али в комментарии для эмиратской газеты The National.

По его словам, восстановление античного города обойдется в "огромную сумму" и "займет от 6 до 7 лет". "Это вопрос принадлежности, памяти и национальной идентичности", - добавил он.

Как отметил Али, в Пальмире разрушено около 80% домов, а базовая инфраструктура, включая электричество и водоснабжение, почти отсутствует. Соответственно, в округе античного города почти никто не живет, отели и рестораны закрыты.

После смены власти в Сирии в 2024 году Пальмиру посетили около 80 тыс. человек. Власти надеются, что после восстановления город смогут ежегодно посещать более 1 млн иностранных туристов. Специалисты обсуждают, стоит ли восстанавливать город полностью или сохранить следы разрушений как память о произошедших событиях. Проблемой остается и мародерство: по оценкам экспертов, в Пальмире повреждено более 80% погребальных сооружений.

"Пальмира когда-то была знаменитым торговым городом. Теперь она должна стать символом отказа от принятия разрушения. На более глубоком уровне она должна стать местом исцеления нации, помогая восстановить как физические руины, так и дух местного населения", - приводит издание слова заместителя главы генерального директората древностей и музеев Сирии Лины Кутейфан.

Пальмира - античный город, руины которого находятся около современного Тадмора. В мае 2015 года Пальмиру захватили боевики террористической организации "Исламское государство". Сирийские военные, которых с воздуха поддерживала российская авиация, освободили город в марте 2016 года, однако уже в декабре экстремисты вновь установили над ним контроль. Сирийским правительственным войскам удалось вернуть Пальмиру в марте 2017 года при помощи российских военных. Боевики ИГ также разрушили самый известный памятник античного города - Триумфальную арку, которая датирована III веком нашей эры. Ее планировали восстановить специалисты из РФ, однако генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в декабре 2024 года заявил, что проект реставрации приостановлен на фоне смены власти в арабской республике.