В Третьяковской галерее покажут более 70 работ Владимира Немухина

В галерее особое внимание уделили скульптурным работам художника-шестидесятника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу в Москве 11 ноября представит свыше 70 работ художника-шестидесятника, одного из лидеров и ярчайших представителей нонконформизма Владимира Немухина, сообщили в пресс-службе галереи. В экспозиции будет представлена живопись, графика, а также редкие образцы декоративно-прикладного искусства, включая малотиражный фарфор.

"Выставка, приуроченная к 100-летию мастера, охватывает все этапы его творческого пути - от ранних работ конца 1950-х до произведений 2000-х годов", - говорится в сообщении.

В галерее особое внимание уделили скульптурным работам мастера. Среди экспериментов художника есть геометрические конструкции из дерева и мемориальные композиции-посвящения современникам. Они "раскрывают его поиски в области формы и пространства". Также впервые покажут личные документы, фотографии и письма Немухина.

"Художник более 20 лет сотрудничал с Третьяковской галереей, способствуя формированию ее коллекции "неофициального" отечественного искусства. В 2006 году он вместе с правительством Москвы передал Галерее произведения своих друзей Оскара Рабина, Лидии Мастерковой, Анатолия Зверева, Олега Целкова и других легендарных шестидесятников", - поделились в пресс-службе. Именно поэтому впервые покажут 12 работ из этого поступления.

Экспозиция будет доступна для посещения до марта 2026 года.