Дни российского кино в Шри-Ланке открылись показом фильма "Командир"

По окончании картины прошла творческая встреча с исполнителем главной роли Кириллом Зайцевым

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие Дней российского кино в Шри-Ланке состоялось в Русском Доме в Коломбо, зрителям показали фильм "Командир" об одном из основателей подразделения "Альфа". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

Фильм режиссера Тимура Хвана повествует о подростке из отдаленной деревни на Урале Геннадии Зайцеве. Он вырос в многодетной семье без отца, однако смог преодолеть трудности военного детства и послевоенной разрухи, став одним из основателей антитеррористического подразделения "Альфа". 1 декабря 1988 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) террористы захватили 32 ребенка, учительницу и водителя в заложники. Под руководством Зайцева была проведена сложная операция, в ходе которой все заложники были освобождены, а террористы задержаны. За успешное выполнение этой операции Геннадий Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза.

На открытии присутствовали представители дипломатических миссий порядка 20 стран. По окончании фильма прошла творческая встреча с исполнителем главной роли, артистом театра и кино, лауреатом Национальной кинематографической премии "Золотой орел" Кириллом Зайцевым.

Кроме того, на открытии выступили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян, министр по делам религии и культуры Шри-Ланки, профессор Хинидума Сунил Сеневи, руководитель представительства Россотрудничества в Шри-Ланке Мария Попова, продюсер "Дней российского кино в Шри-Ланке" Елена Лебедева. Также свое видеообращение к собравшимся направила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.