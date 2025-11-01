В Петербурге стартует фестиваль современного танца "Open Look. Постфактум"

Он пройдет в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Новый фестиваль современного танца "Open Look. Постфактум" стартует в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове в Петербурге. С этой творческой инициативой выступил Центр развития проектов современной хореографии "Каннон Данс".

"Open Look. Постфактум" - это серия событий, которые в течение года продолжают программу Международного фестиваля современного танца Open Look и представляют наиболее значимые постановки прошедшего фестиваля в разных городах России", - рассказал журналистам директор Центра "Каннон Данс" организации "Петербург-концерт" Вадим Каспаров.

В рамках первого события в воскресенье состоится показ спектакля "Arevi Mardik/ юди солнца" танцевальной компании Balmanukyan Dance Project в музыкальном сопровождении рок-группы Rozen Tal (Армения) в хореографии Валерии Каспаровой.

"В этом году одним из национальных акцентов стала Армения, которая во многом впитывает эту культуру от нас, поэтому так интересно наблюдать, какие плоды приносит сотрудничество наших школ современного танца. Сейчас мы приглашаем новых партнеров присоединиться к нашей инициативе. Уже есть планы представить программу на Южном Урале, в Калининграде и других регионах РФ, а также в Казахстане, Узбекистане, Армении. И это закономерный выход фестиваля на новые горизонты", - очертил перспективу проекта Каспаров.

Он считает, что многолетняя практика фестиваля Open Look, проходящего в Петербурге, может послужить хорошей схемой для создания в различных регионах пробных фестивалей, которые на 2-3 дня станут магнитом для всего танцевального сообщества городов проведения проекта.

Инициатива "Постфактум" поддержана комитетом по культуре Санкт-Петербурга.