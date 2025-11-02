В Новгороде состоялась премьера спектакля "Идиот"

Спектакль прошел в рамках фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Идиот" Новгородского академического театра драмы состоялась в рамках фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского, передает корреспондент ТАСС.

Спектакль в постановке Александра Мурити прошел на сцене областной филармонии имени А.С. Аренского. Роли исполнили Татьяна Каратаева, Анатолий Устинов, Павел Рудаков, Ирина Гришанина, Анна-Виктория Веневитинова, Вера Веркау, Елизавета Назаркина, Маргарита Сакович, Олеся Тимурова, Дмитрий Брейкин, Андрей Кирьян, Юрий Ковалев, Петр Ковальский, Дмитрий Поляков, Матвей Швыденко. Это трагическое странствие князя Мышкина по миру страстей и безверия в поиске истинной красоты души.

Перед показом сообщили, что спектакль посвящен памяти театрального режиссера, народного артиста РСФСР Юрия Еремина.

Президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков поблагодарил артистов, сыгравших в спектакле. "Это великая школа, которую нужно продолжать. Спасибо вам большое", - сказал он.

Приветственные слова

Актер Новгородского театра драмы, заслуженный артист РФ Анатолий Устинов зачитал приветственное слово председателя Союза театральных деятелей РФ, народного артиста России Владимира Машкова. "Сердечно поздравляю вас с открытием 172-го театрального сезона Новгородского академического театра драмы имени Федора Михайловича Достоевского. <...> Знаковым моментом сезона стало назначение Александра Артуровича Мурити на должность главного режиссера, это событие открывает перед театром новые горизонты", - сказано в приветствии.

Машков отметил, что 17 января 2026 года впервые будет отмечаться новый профессиональный праздник - День артиста. "[Он] даст начало масштабным мероприятиям, посвященным 150-летию Союза театральных деятелей России. Основанный в 1876 году как общество взаимного вспоможения русских артистов, Союз и сегодня остается надежной опорой отечественного театра, объединяя мастеров сцены, посвятивших себя служению искусству и зрителю, богатейшей истории Союза, множества славных страниц, выдающихся имен и великих традиций", - процитировал Устинов Машкова.

Также им было зачитано приветственное слово народного артиста России Сергея Безрукова. Безруков также поздравил Новгородский академический театр драмы с открытием 172 театрального сезона. "Для вас, я уверен, он будет знаковым во всех смыслах - в театре назначен новый главный режиссер. Это творческие возможности для коллектива и большая возможность для руководителя", - подчеркнул артист.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За эти годы в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского проходит в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.

