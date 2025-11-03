В работе над сериалом "Государь" принимали участие консультанты и историки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Показы многосерийной исторической драмы "Государь" о Петре Первом стартуют на телеканале "Первый" 3 ноября. В создании сериала принимали участие историки и консультанты, рассказал ТАСС режиссер Сергей Гинзбург.

"Конечно, работали консультанты, работали историки, но дело в том, что история Петра настолько запутанная, что, читая разных историков, вы будете видеть разные портреты. В любом повествовании, даже историческом, существует неточность. Например, исследователь Николай Устрялов писал о Петре одно, у Сергея Соловьева он другой, у Николая Карамзина третий, и так далее. Это очень сложно, потому что несмотря на то, что история - это все-таки наука, но в отличие от археологии, она неизбежно подвергается личным корректировкам любого из историков. И, равно как и мы, авторы фильма, тоже вносим свое представление, которое соизмеряется с нашим пониманием этой личности", - сказал собеседник агентства.

Говоря о том, каким Петра I увидел сам режиссер, Гинзбург рассказал, что пытался понять его и показать живой личностью. "Что у него внутри? То, что он царь, то, что он политик - это понятно, а вот что он чувствовал, как он воспринимал все это - вот это я и пытался найти с помощью актеров, драматургии, и разных художественных приемов", - поделился он, отметив, что проект стал для него сложным как в техническом плане, так и в плане ответственности из-за серьезности темы.

Сюжет "Государя" охватит три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Федора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. Фильм расскажет об основных событиях жизни Петра и людей, сформировавших мировоззрение российского императора. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве и декорациях в "Москино", воссоздающих архитектуру XVII-XVIII веков. Показы пройдут 3 и 4 ноября в 21:35, 5 и 6 ноября в 22:00 мск.

Авторами сценария выступили Олег Кириллов и Дмитрий Новоселов, они опирались на труды историков Сергея Соловьева, Николая Павленко, Николая Устрялова и на роман А. Н. Толстого "Петр Первый". Продюсерами сериала стали Константин Эрнст, Сергей Титинков, Наталья Смирнова. Главные роли исполнили Константин Плотников (Петр I), Евгений Ткачук (Александр Меншиков), Светлана Колпакова (царевна Софья), Наталья Суркова (царица Наталья Кирилловна мать Петра I) и другие. Сериал создан Национальным фондом развития гуманитарного знания "Перспектива", Первым каналом, Okko, Продюсерским центром "12" и кинокомпанией "Глобус-фильм" при поддержке Института развития интернета.