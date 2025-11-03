Кинолаборатория в Домбае объединила молодых режиссеров и сценаристов СКФО

В программе семидневного образовательного курса запланированы лекции, индивидуальные консультации и кинопоказы с обсуждениями

ЧЕРКЕССК, 3 ноября. /ТАСС/. Кавказская кинолаборатория начала работу в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии в понедельник и объединила молодых режиссеров и сценаристов Северного Кавказа. Образовательная программа предусматривает лекции, тренинги и кинопоказы, сообщили журналистам в Фонде поддержки регионального кинематографа.

"Молодые режиссеры и сценаристы из Буденновска, Владикавказа, Махачкалы, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Черкесска и других городов Северного Кавказа с 3 по 9 ноября будут работать над замыслами, режиссерскими экспликациями, визуальной концепцией и трейлерами будущих картин Кинолаборатория - часть всероссийского цикла программ, направленных на развитие киноиндустрии в регионах, но каждая площадка формирует собственную атмосферу и художественный вектор", - говорится в сообщении.

В программе семидневного образовательного курса на востребованном горнолыжном курорте Карачаево-Черкесии запланированы лекции, индивидуальные консультации, практические занятия и кинопоказы с обсуждениями. "Наставниками Кавказской кинолаборатории стали мастера, представляющие разные грани современного отечественного кино, участники и лауреаты различных российских и международных кинофестивалей. <...> Совместная работа с экспертами позволит участникам не только доработать презентации и трейлеры, но и получить профессиональную обратную связь о потенциале своих замыслов и возможных путях их развития", - отметили организаторы.

Интенсив в Домбае проходит при поддержке министерства культуры КЧР и завершит серию окружных мастерских Фонда поддержки регионального кинематографа и Союза кинематографистов России в 2025 году. За год кинолаборатории полного цикла прошли во всех федеральных округах страны.