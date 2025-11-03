Актера Анатолия Меньщикова похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания длилась около двух часов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Гроб с телом заслуженного артиста РФ Анатолия Меньщикова похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Меньщиков похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют аллей актеров. Рядом упокоены народный артист РСФСР Валерий Усков и народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко.

Церемония прощания с актером прошла сегодня, 3 ноября, в Большом фойе Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Она длилась около двух часов. "Хочу сказать, что, дядя Толя, нам будет очень вас не хватать. Вы были настоящим человеком театра - и тут вас все очень любили. На таких людях держится театр: соль своей жизни они проживают в нем и незаметно его укрепляют. Спасибо вам за службу", - сказал главный режиссер театра Анатолий Шульев.

Об актере

Меньщиков начал свой путь в Театре на Таганке: туда он пришел в 1967 году на должность машиниста сцены. Уже через год будущий актер впервые вышел на сцену: он исполнил роль Лорана в спектакле "Тартюф", заменив заболевшего артиста. В 1977 году Меньщиков окончил Театральное училище им. Бориса Щукина.

В Театре Вахтангова актер прослужил почти 50 лет, где исполнил более 100 ролей. Он работал с такими режиссерами, как Евгений Симонов, Александра Ремизова, Петр Фоменко, Мирослав Белович, Гарий Черняховский, Роман Виктюк, Владимир Иванов, Владимир Мирзоев, Римас Туминас, Юрий Любимов и другими.

"В последний раз Анатолий Сергеевич вышел на родную сцену 19 мая 2025 года в спектакле "Улыбнись нам, Господи". Для всех вахтанговцев, его коллег и партнеров, тех, кто любил, дружил и глубоко уважал Анатолия Сергеевича, его уход стал горькой невосполнимой утратой. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Светлая, вечная память!" - сказано в некрологе Театра Вахтангова.