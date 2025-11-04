Дагестанский ансамбль "Лезгинка" с аншлагом выступил в Никосии

Мероприятие состоялось в честь празднования Дня народного единства

НИКОСИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Государственный академической ансамбль танца Республики Дагестан "Лезгинка" с аншлагом выступил в столице Кипра в рамках празднования Дня народного единства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Выступление состоялось на сцене Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии. На праздничном вечере присутствовали известные деятели кипрской общественности, хранящие добрые чувства к России, аккредитованные на острове дипломаты и журналисты, многочисленные российские соотечественники.

"Мы, как творческий ледокол, хотим дарить наши традиции, нашу историю, нашу выдающуюся культуру, которая открыта для всего мира", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств РФ Джамбулат Магомедов, возглавляющий "Лезгинку" с 1991 года. По его словам, концертные выступления коллектива рассказывают о Дагестане и его истории, о традициях, мудрости, интернационализме и дружелюбии народа этой многонациональной республики, а также других регионов и народов России. Магомедов поблагодарил всех, кто принял участие в организации гастролей на Кипре, в том числе посла РФ в Республике Кипр Мурата Зязикова и главу Республики Дагестан Сергея Меликова. Ранее "Лезгинка" выступала в Лимасоле.

"Мы хотим подарить биение наших сердец всем тем, кто, может быть обманут - не побоюсь этого слова, или, может быть в чем-то сомневается. Культура обязательно наладит те мосты, которые зажгут в сердцах самое главное - любовь и уважение к нашим корням, к нашей великой Родине, которая открыта для всех", - резюмировал Магомедов.

Каждое выступление артистов ансамбля, прибывшего на Кипр в своем полном составе, зрители встречали бурными аплодисментами, воздавая должное отточенной хореографии, исполнительскому мастерству и элегантности сценических костюмов исполнителей, а также красоте музыкального оформления.

Выступление российского посла

Как отметил российский посол на острове Мурат Зязиков в День народного единства, "сегодня Россия сталкивается с новыми вызовами: мир переживает глубокие потрясения, когда подвергаются сомнению базовые принципы добра, справедливости и взаимоуважения". "На нашу страну оказывается давление, направленное против ее независимости и права самостоятельно определять путь своего развития. Но, как и прежде, многонациональный народ России проявляет сплоченность, зрелость и твердую решимость защищать Отечество, его честь и достоинство", - отметил он.

Зязиков назвал российских соотечественников "неотъемлемой частью большого Русского мира", хранителями русской культуры, языка и традиций. "Своей деятельностью на Кипре вы укрепляете духовную связь с Родиной, поддерживаете ее авторитет за рубежом", добавил он.

Во время праздничного вечера также прошла церемония награждения памятными наградами Россотрудничества президента Кипрской ассоциации выпускников советских и российских вузов Анастасиоса Кузалиса и председателя Координационного совета российских соотечественников Кипра Дмитрия Апраксина. Кроме того, зрители приняли участие в праздничном флешмобе ко Дню народного единства, проскандировав лозунг "Народов много, Родина одна!".