Путин отметил важность популяризации самобытного творчества народов РФ

Президент выразил уверенность, что гала-концерт Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России" пройдет с успехом и будет интересен широкой аудитории

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям гала-концерта Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России", подчеркнув, что проект стал значимым событием, способствующим сбережению культурного наследия и популяризации самобытного творчества народов страны.

"Инициатива проведения этого фестиваля получила широкую общественную поддержку. Проект состоялся как большое, по-настоящему знаковое событие в жизни страны, объединил поклонников музыки, выдающихся деятелей искусства, начинающих композиторов, артистов вокруг сбережения культурного многообразия и популяризации самобытного творчества народов России", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что гала-концерт, ставший частью праздничных мероприятий ко Дню народного единства, пройдет с успехом и будет интересен широкой аудитории.

"Его насыщенная программа <...> раскроет богатство наших музыкальных и культурных традиций. Желаю ярких, добрых и незабываемых впечатлений. И, конечно, поздравляю с Днем народного единства", - заключил глава государства.

Гала-концерт фестиваля пройдет 4 ноября в Национальном центре "Россия". В рамках этой акции прозвучат лучшие сочинения, представляющие каждый федеральный округ и города федерального значения РФ. Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России" должна стать "визитной карточкой" культурной программы фестиваля "Народы России и СНГ".