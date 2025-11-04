Эксперты: театральные фестивали помогают приобщать к искусству публику в регионах РФ

Исполнительный директор фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского Светлана Белан сообщила, что в 2025 году был создан золотой фонд театральных постановок России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Театральные фестивали, проводимые в различных регионах России, позволяют приобщать общество к этому виду искусства, а также несут воспитательную и образовательную функцию. Такое мнение на пресс-конференции высказали организаторы международного фестиваля театральных искусств им. Ф. М. Достоевского, который 4 ноября завершает свою работу в Великом Новгороде.

"У нас нет другого способа привозить [постановки], зритель будет привыкать потихоньку. Зрителя надо воспитывать. Да, [это] миссионерство, возможность всколыхнуть [зрителей]. Да, это непросто, но нужно делать", - сказал президент фестиваля народный артист РФ Михаил Пореченков.

Программный директор фестиваля Светлана Бердичевская привела в пример спектакль "Маленькие трагедии", который представила труппа Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. "Он довольно смелый, практически на грани эксперимента. Там нет ничего шокирующего, но тем не менее для человека, который привык исключительно к классическим постановкам, это может нравиться или не нравиться. Я видела, люди уходили, потому что не были готовы к такой форме. Но те, кто остались, это были стоячие аплодисменты. В Москве такое крайне редко встречается. Это грандиозно совершенно. То есть понятно, что часть, 30% зрителей, ушли, которые пока не готовы. Но те, кто остались, они оценили", - пояснила Бердичевская.

Как отметила заместитель губернатора Новгородской области Елена Кирилова, миссия фестиваля заключается в том, чтобы "воспитывать новое поколение зрителей". А исполнительный директор фестиваля Светлана Белан сообщила, что в этом году был создан золотой фонд театральных постановок России. "У нас было показано два спектакля на большом экране, и тоже мы видим в этом образовательную миссию, потому что есть зритель, который не очень может смотреть спектакли на сцене. <..> Мы сопровождаем просмотр спектаклей лекциями в этом году <..> с Союзом театральных деятелей. Мне кажется, что в этом тоже есть образовательная миссия и привлечение молодежи в театр, на театральный фестиваль", - добавила Белан.

О фестивале

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его работы в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.