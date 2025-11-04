Башмет, Shaman и Куртукова выступили на концерте "Современной музыкальной карты России"

Выступление началось гимном России, он был впервые исполнен сводным составом инструментов и голосов народов РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет, заслуженные артисты РФ Ярослав Дронов (Shaman) и Дмитрий Дмитриенко, певица Татьяна Куртукова выступили на гала-концерте проекта "Современная музыкальная карта России", передает корреспондент ТАСС.

"Идея сама замечательная, объединяющая все наши регионы. Страна большая, в каждом регионе есть свои особенности, в том числе музыкальные. И вот эта музыкальная карта. Конечно, сегодня у нас нет возможности исполнить все произведения, потому что их очень много, но какую-то небольшую часть сегодня услышит наш слушатель", - сказал Башмет перед концертом.

Выступление началось гимном России, он был впервые исполнен сводным составом инструментов и голосов народов России. В программу вошли произведения двух оркестров и семи региональных коллективов, сочинения, представляющие каждый федеральный округ и города федерального значения.

Перед зрителями выступили академические ансамбли и симфонические оркестры под руководством Башмета и Дмитриенко, хоровые и танцевальные коллективы. Также были представлены новая композиция народного артиста РФ Александра Зацепина, посвященная Новосибирской области, и композиция народной артистки Советского Союза, композитора Александры Пахмутовой, сочиненная к 80-летию Великой Победы и посвященная Москве - публика услышала ее впервые. Песня "4 ноября", написанная сенатором Нижегородской области Александром Вайнбергом и спетая им совместно с заслуженным артистом РФ Дроновым, завершила мероприятие.

Акция "Музыкальная карта России" входит в программу международного форума "Народы России и СНГ", который проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. ТАСС - информационный партнер мероприятия.