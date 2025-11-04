Швыдкой назвал русскую культуру "всемирно отзывчивой"

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству указал, что у России должно быть великое будущее

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал русскую культуру всемирно отзывчивой и выразил уверенность, что ее нельзя отменить. Об этом он заявил после награждения орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, трансляция прошла на телеканале "Россия-24".

"Результаты моей деятельности существуют благодаря великой русской культуре - культуре всемирно отзывчивой, культуре, которая предъявляет миру высокие образцы гуманизма. <…> Уверен, что русская культура неотменяема, как неотменяема русская жизнь, как неотменяема Россия, у которой должно быть великое будущее", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что результаты его деятельности во многом связаны с друзьями России, которые являются "проводниками русской культуры в мире".