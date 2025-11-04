В "Москино" показали представления о событиях Смутного времени и войне 1812 года

На территории также работала выставка доспехов и вооружения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Представления с участием реконструкторов, посвященные событиям Смутного времени, а также Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне прошли в кинопарке "Москино" 4 ноября в честь Дня народного единства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопарка.

"На центральной площади кинопарка "Москино" посетители увидели представление с участием реконструкторов, которое познакомило с событиями Смутного времени, когда купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали ополчение для борьбы с польскими интервентами. Здесь же реконструировали исторические эпизоды Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Программы дополнялись аудиовизуальным сопровождением на большом экране", - сказал собеседник агентства.

На территории также работала выставка доспехов и вооружения XVII века. Желающие могли присоединиться к квестам, постановочным съемкам и занятиям по фехтованию на саблях.