Певица Зара: Николаев объединял зрителей совершенно разных поколений

Артистка отметила, что телеведущий открыл много новых имен, артистов, сформировавших современную сцену

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Певица Зара выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он объединял зрителей совершенно разных поколений. Об этом заслуженная артистка России написала в своем Telegram-канале.

"Не стало Юрия Николаева. Одного из главных символов отечественного телевидения. Он объединял зрителей совершенно разных поколений. Открыл столько новых имен, артистов, сформировавших современную сцену. Наш дядя Юра. Огромная утрата. Покойтесь с миром, дорогой Юрий Александрович… Светлая память", - написала певица.

Ранее о кончине Николаева сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе. Эту информацию ТАСС подтвердили и в семье телеведущего.

Николаев - российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера снимался в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры № 25", "Прежде, чем расстаться" и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному". Николаев является народным артистом РФ (1998), награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.