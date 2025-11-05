В Зеленом фойе МХТ имени А. П. Чехова открылась фотовыставка Егора Заики

Выставку "Дом" можно будет посетить до 11 января 2026 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Музей МХАТ и Музей кино представили зрителям выставку "Дом" фотографа Егора Заики, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция расположилась в Зеленом фойе МХТ имени А. П. Чехова.

"Он [Заика] почти поселился у нас, и день, и ночь проводил в Доме-музее Станиславского и в Музее-квартире Вл. И. Немировича-Данченко, чтобы создать эти кадры. В его фотографиях запечатлены уникальные детали обстановки. Совсем скоро мы будем презентовать два альбома с фотографиями Егора. <…> Нашей совместной выставкой мы предлагаем посмотреть на слово "дом", как на место встречи с великими, как на историческую память - ведь именно она формирует будущие поколения. Вещи, запечатленные фотографом Егором Заикой, помнят великих людей и могут рассказать историю жизни, об увлечениях или мелочах, которые формировали повседневность наших героев", - сказал заслуженный артист России директор Музея МХАТ Павел Ващилин. Во время торжественного открытия он также прочел отрывок из воспоминаний народной артистки СССР Софьи Пилявской о Доме К. С. Станиславского.

В объективе Егора Заики - исследование социокультурного феномена театра и сценического пространства как особой формы памяти. На фотографиях изображены мемориальные интерьеры пространства Дома-музея К. С. Станиславского и Музея-квартиры Вл. И. Немировича-Данченко. Он также сотрудничал с МХТ имени А. П. Чехова, театром "Ленком", Театром кукол имени С. В. Образцова. "Выставки в Музее МХАТ рассказывают не только о текущих событиях, но и о прошлом, создавая нить, которая, надеюсь, никогда не оборвется", - обратила внимание директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Елена Харламова.

Как отметил сам Заика, больше всего времени у него ушло на то, чтобы "поймать нужный момент" в кадре. "Я ловил "золотой час" и луч, который опустится на любимую кружку Константина Станиславского или на его любимое кресло. На это ушло больше всего времени. Через вещи, интерьеры я хотел рассказать не столько о самих вещах, сколько о людях, которые жили и творили в этих местах, формируя Московский художественный театр", - сказал он.

На фотографиях изображены воображаемые сцены восприятия владельцами этих пространств. Как они осматривали свои рабочие кабинеты или гостиные, ожидая гостей, и какие предметы интерьера привлекали их внимание по утрам. Автор исследует лабиринты вещей, пытаясь найти баланс между визуальной выразительностью и обыденной рутиной, которая формировала повседневную жизнь хозяев. "Другими словами, авторская амбиция состоит в том, чтобы рассказать именно о героях и по возможности очистить пафосный слой символического с некогда пульсирующих пространств, где люди жили, работали и создавали свои произведения", - дополнили в музее.

Выставку "Дом" можно будет посетить до 11 января 2026 года. Экспозиция создана при поддержке Министерства культуры РФ.