В Туле открылся второй Российский фестиваль "Кино и музыка"

Показы фестиваля будут проводиться не только на больших площадках в Туле, но и в районах области

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский фестиваль "Кино и музыка", президентом которого является народная артистка России режиссер Алла Сурикова, открылся в Туле и продлится по 9 ноября. Показы игровых, документальных и анимационных лент пройдут как в Туле, так и в муниципальных образованиях, сообщила на церемонии открытия заместитель председателя правительства Тульской области - министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова.

"Данный фестиваль прижился на Тульской земле и является преемником давно полюбившегося фестиваля "Улыбнись, Россия!", который с Аллой Ильиничной Суриковой мы проводили много лет, и сегодня он перерос совершенно в другую историю. <...> Музыка, конечно, является важной частью любой киноленты и дает нам больше эмоций, больше драйва, больше позитивных, патриотических чувств. Мы заряжаемся энергией и совершенно по-другому воспринимаем игру актеров, сценарий", - сказала Гремякова.

По ее словам, в этом году программа фестиваля получилась разноплановой, показы будут проводиться не только на больших площадках в Туле, но и в районах области. "У гостей, у зрителей фестиваля появится возможность посмотреть фильмы, <...> встретиться с артистами, режиссерами и послушать удивительную и такую восхитительную музыку в кино", - отметила Гремякова.

На церемонии открытия вручили почетные призы фестиваля. Так, награду "За вклад в киноискусство" получила Алла Сурикова, а приз "За высокое исполнительское мастерство" - народный артист России Дмитрий Харатьян.

В конкурсную программу фестиваля вошли 14 игровых фильмов, 20 документальных картин, 12 анимационных лент для детей и взрослых. Кроме того, состоятся показы внеконкурсной программы короткого метра, в которой участвуют семь игровых картин и одна анимационная. Церемония закрытия пройдет 9 ноября, планируется, что итоги подведут актриса театра и кино Нонна Гришаева и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Первый российский фестиваль "Кино и музыка" состоялся в Туле ноябре 2024 года, он стал продолжением проходившего в регионе на протяжении нескольких лет фестиваля кинокомедий "Улыбнись, Россия!". В 2024 году было представлено порядка 60 отечественных лент, Гран-при получил фильм режиссера Михаила Местецкого "Год рождения" с музыкой композитора Кирилла Белоруссова.