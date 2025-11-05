В Петербурге впервые в ХХI веке прозвучит "Реквием" Дмитрия Кабалевского

Вместе с оркестром в концерте 6 ноября примут участие Камерный хор Festino, детский хор "Синяя птица" и солисты Московского театра "Геликон-опера" Юлия и Михаил Никаноровы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга вернет на концертную эстраду "Реквием" Дмитрия Кабалевского на слова Роберта Рождественского. Впервые в ХХI веке это грандиозное сочинение прозвучит в зале Академической капеллы под управлением художественного руководителя оркестра Антона Лубченко.

Основная идея "Реквиема" - призыв к живым быть достойными подвига павших, помнить о жертвах, бороться за жизнь на земле.

"Для меня загадка, почему сейчас, когда в России есть запрос на возрождение национального наследия, тем более посвященного исторической борьбе с фашизмом, в нашем веке "Реквием" Дмитрия Кабалевского еще ни разу не исполнялся. Между тем это потрясающая партитура по силе психологического воздействия. Думаю, без слез из концертного зала никто не уйдет", - сказал журналистам Лубченко.

Оратория продолжительностью почти полтора часа написана в 1963 году и по своему масштабу не имеет аналогов в русской музыке. Она является своего рода ответом "Военному реквиему" Бенджамена Бриттена, написанному годом ранее. Под управлением Кабалевского "Реквием" звучал в Лондоне, Париже, Чикаго, других городах мира. До наших дней дошла лишь одна - авторская - интерпретация этого сочинения. После1980-х годов оратория не исполнялась ни разу.

Новая премьера "Реквиема" пройдет в рамках юбилейного марафона Губернаторского симфонического оркестра, ровесника Великой Победы.