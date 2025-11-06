K.Maro представит новый альбом на концерте в Москве 6 июня

Мероприятие пройдет на "ВТБ Арене"

Редакция сайта ТАСС

Сирил Камар (K.Maro) © Andreas Rentz/ Getty Images

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Концерт канадского певца и музыкального продюсера Сирила Камара, также известного как K. Maro, пройдет на "ВТБ Арене" в Москве 6 июня 2026 года. На выступлении он представит свой последний альбом, сообщили ТАСС в пресс-службе Say-agency.

"Помимо всех известных хитов, артист представит новый альбом, который выпустил в прошлую пятницу", - говорится в сообщении. Так, альбом Place de Lor ane (VOL. 1), выпущенный 31 октября, написан в жанрах в стиле электро-поп и отличается от всех его предыдущих песен.

K.Maro - певец ливанского происхождения, начавший сольную карьеру в 2000-х годах. Он исполняет песни на смеси французского, английского и иногда арабского языков, сочетая стили хип-хоп, R&B и поп. Известность исполнителю принес сингл Femme Like U, признанный лучшей песней года на французском по версии NRJ Music Awards. Он также известен по своим хитам Let’s Go, Histories de Luv, Gangsta Party, и Sous l'Oeil de l'Ange.