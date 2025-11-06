Иэн Маккеллен подтвердил, что сыграет Гендальфа в спин-оффе "Властелина колец"

По словам актера, работа на съемочной площадке дается ему легче, чем театральные постановки

Иэн Маккеллен © AP Photo/ Alberto Pezzali

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Британский актер Иэн Маккеллен подтвердил, что исполнит роль волшебника Гендальфа в спин-оффе всемирно известной серии по мотивам книг Джона Толкина "Властелин колец: Охота на Голлума" (Lord of the Rings: The Hunt for Gollum).

"В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова исполнить роль Гендальфа. Я не намерен сбавлять обороты", - сказал он в интервью газете The Daily Mirror. По словам 86-летнего актера, работа на съемочной площадке дается ему легче, чем театральные постановки.

В июне 2024 года Маккеллен упал со сцены во время театрального представления в Лондоне, после чего возникли опасения по поводу того, сможет ли он продолжить актерскую карьеру. Тогда он сообщил, что до конца года будет восстанавливаться, однако надеется на участие в новых проектах в будущем.

В августе Маккеллен, выступая на лондонском фестивале For The Love of Fantasy, намекнул, что вернется к исполнению роли Гендальфа в спин-оффе режиссера Энди Серкиса. Тогда он сказал, что раскроет "два секрета об актерском составе: там будут персонажи по имени Фродо и Гендальф", дав понять, что актер Элайджа Вуд, известный по роли хоббита Фродо Бэггинса, вероятно, также появится на экране.

Маккеллен является лауреатом премии "Золотой глобус", полученной им за роль последнего русского царя Николая II (1868-1918) в американском телефильме "Распутин" (Rasputin: Dark Servant of Destiny, 1996). Он дважды выдвигался на премию "Оскар" - за роль Гендальфа в фильме "Властелин колец: Братство кольца" (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001) и голливудского режиссера Джеймса Уэйла в картине "Боги и монстры" (God and Monsters, 1998). Маккеллен является лауреатом семи британских театральных премий Лоренса Оливье и американской "Тони". В 1991 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II (1926-2022) за заслуги в области театрального искусства.