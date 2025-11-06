Объявлена программа фестиваля экранизаций "Читка 4.0"

Мероприятие пройдет с 10 по 11 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка 4.0" представил конкурсную программу 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Смотр состоится 10-11 ноября в Москве и продемонстрирует новинки экранизаций кино и сериалов, а также представит новые литературные произведения, у которых есть потенциал воплощения на экране.

"В конкурсную программу вошли фильмы и сериалы с готовым девелопментом, которые находятся в поисках партнеров для реализации, а также проекты экранизаций на разных стадиях производства. Гостям и участникам фестиваля будут представлены эксклюзивные материалы будущих проектов, которые лично представят их создатели и актеры" - говорится в сообщении.

В рамках конкурса проектов в производстве будут представлены семь экранизаций, включая масштабную адаптацию повести Стругацких "Трудно быть богом" Дмитрия Тюрина с участием Сергея Безрукова и Федора Бондарчука, а также еще одна работа по произведениям Стругацких - фантастический триллер "Полдень" Клима Козинского с Юрием Колокольниковым и Юлией Снигирь. Также в конкурсе - фильм "Левша" по повести Лескова режиссера Владимира Беседина и приключенческий сериал "Радар", созданный по мотивам повести Александра Мирера "Главный полдень". Режиссером картины выступил Константин Смирнов.

Отдельный блок включает экранизации известных сказок: фильм "Буратино" Игоря Волошина, "Морозко" Эдуарда Бордукова и "Сказка о царе Салтане" Сарика Андреасяна. Гости фестиваля выберут самую ожидаемую экранизацию.

Конкурс проектов с готовым девелопментом представит восемь экранизаций, среди которых сериал "Убыр" по книге Шамиля Идиатуллина и фэнтези "Тайны Чароводья" по серии Юлии Ивановой, юмористический семейный сериал "Воитель с Марса" по мотивам "Бунта пупсиков" Дмитрия Емеца, а также драмеди "Чем мы занимались, пока вы учили нас жить" по книге Ивана Бевза и приключенческий сериал "Солонго" по роману Евгения Рудашевского. Также будет представлена картина "Рахманинов" по книге Маргариты Мамич "Композитор тишины. Сергей Рахманинов" и проект "Воробьиная ночь" по мотивам поэмы грузинского писателя Важи Пшевалы "Гость и хозяин".

Жюри конкурса объявит победителя в номинации "Самый интересный проект в разработке". Кроме того, 10 ноября пройдет презентация фильма Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" с эксклюзивными фрагментами и встречей с творческой группой. Участники смогут посетить лекции о съемках в регионах и развитии короткометражного кино. В кинотеатре "Иллюзион" зрители смогут бесплатно посмотреть несколько экранизаций, среди которых "Огниво" и "Танцуй, селедка!".

Литературный питчинг

На фестивале-форуме также представят книжные новинки с открытыми правами для экранизаций. В литературном питчинге примут участие свыше 15 издательств и авторов. Произведения презентуют представители издательств и авторы. Во время деловой программы форума состоятся дискуссии, в том числе об экранизации non-fiction и состоянии рынка онлайн-кинотеатров в России.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.